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22.04.2021 21:01
Рубрика: Власть

Количество вакцинированных военнослужащих превысило 650,3 тысячи

Текст: Юрий Гаврилов

Число привитых от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V" достигло в армии и на флоте 650 313 человек. Многих из них также привили вторым компонентом препарата. В общей сложности в Вооруженные силы поставили 705 965 доз вакцины от опасной для жизни инфекции.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Об этом в четверг вечером Минобороны РФ сообщило в специальном бюллетене на сайте ведомства. Там же представлены последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По приведенным в бюллетене данным, только за прошедшие сутки от Covid вылечили 21 военного. А общее количество солдат и офицеров, которые, начиная с марта прошлого года, избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 32 тысячи 800 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля уже 113 тысяч 878 военнослужащих.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 369 военных. У них диагностирована опасная инфекция. 206 таких пациентов лечатся в военных госпиталях. Трое лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 160 человек изолированы на дому.

Среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 18 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 86 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 795 человек, 210 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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