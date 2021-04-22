Лидер Rammstein спел "Любимый город" Бернеса на русском языке

Неожиданное от Тилля Линдеманна: в интернете сегодня появился его кавер на культовую песню из столь же культовой советской картины "Истребители". Знакомый каждому "Любимый город", который прославил Марк Бернес, теперь зазвучал с характерным немецким акцентом - в той своеобразной лирической манере, что иногда бывает свойственна брутальному фронтмену Rammstein.

Композиция, как утверждается, вошла в саундтрек к новому российскому военному фильму "Девятаев" - или, по другим данным, стала частью промо-кампании. Причём, по словам продюсера ленты Тимура Бекмабетова (см. интервью последнего "Комсомольской правде"), оригинальную идею предложил сам Линдеманн - уроженец ГДР, которому "эту песню в детстве пела мама".

Кстати, в конце апреля, одновременно с премьерой "Девятаева", нам обещают показать клип (видимо, кадр из него использовали для обложки на YouTube). Ну а пока наслаждаемся аудиоверсией: