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Лидер Rammstein спел "Любимый город" Бернеса на русском языке

Новости
    22.04.2021, 14:55
Текст:   Самуил Пнин
Фото: youtube.com/ Тилль Линдеманн – тема Фото: youtube.com/ Тилль Линдеманн – тема
Фото: youtube.com/ Тилль Линдеманн – тема

Неожиданное от Тилля Линдеманна: в интернете сегодня появился его кавер на культовую песню из столь же культовой советской картины "Истребители". Знакомый каждому "Любимый город", который прославил Марк Бернес, теперь зазвучал с характерным немецким акцентом - в той своеобразной лирической манере, что иногда бывает свойственна брутальному фронтмену Rammstein.

Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Вышел трейлер военного фильма Бекмамбетова "Девятаев" с Прилучным

Композиция, как утверждается, вошла в саундтрек к новому российскому военному фильму "Девятаев" - или, по другим данным, стала частью промо-кампании. Причём, по словам продюсера ленты Тимура Бекмабетова (см. интервью последнего "Комсомольской правде"), оригинальную идею предложил сам Линдеманн - уроженец ГДР, которому "эту песню в детстве пела мама".

Кстати, в конце апреля, одновременно с премьерой "Девятаева", нам обещают показать клип (видимо, кадр из него использовали для обложки на YouTube). Ну а пока наслаждаемся аудиоверсией:

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