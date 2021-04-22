МОК анонсировал соревнования по видеоиграм в преддверии Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет анонсировал новые спортивные соревнования по компьютерным играм. Турнир под названием "Олимпийская виртуальная серия" пройдет с 13 мая по 23 июня, сообщает издание The Verge.

В частности, Международная автомобильная федерация выявит сильнейшего в рамках игры Grand Turismo. Виртуальные велосипедисты сразятся в игре Zwift, первенство по бейсболу пройдет в игре eBaseball Powerful Pro Baseball 2020. Не останутся в стороне и Международная федерация парусного спорта и Международная федерация гребного спорта - здесь соревнования пройдут в игре Virtual Regata.

Какой приз получат победители пока неизвестно. В МОК пообещали сообщить более подробную информацию в ближайшее время.