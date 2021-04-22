Мультимедиа-платформа Медиакорпорации Китая запустила ярмарку вакансий

Мероприятие прошло в традиционном формате и в онлайн. Соискателям нужно было зайти в мобильное приложение мультимедийной платформы "Яншипинь" и открыть специальную страницу "Ярмарка вакансий", после чего в онлайн-режиме посмотреть презентацию ярмарки, отправить резюме и получить рекомендации по трудоустройству. Облачная ярмарка вакансий предоставила соискателям комфортные условия поиска работы.

Проведение ярмарки вакансий приурочено к открытию ежегодного совещания Боаоского азиатского форума. В ней приняли участие работодатели ведущих государственных и частных предприятий. Мероприятие призвано набрать больше специалистов и оказать интеллектуальную поддержку в реализации инициативы "Один пояс и один путь", а также содействовать экономической глобализации и региональной экономической интеграции в целях продвижения формирования сообщества единой судьбы.