Подготовку к новому старту ракеты "Союз-2.1б" начали на Восточном

Транспортировка ракеты с 36 спутниками на стартовый комплекс началась на космодроме Восточный. Об этом в Telegram-канале сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и новой партией космических аппаратов спутниковой компании OneWeb назначен на понедельник, 26 апреля. Напомним, в марте состоялся первый старт. "Союз" тогда успешно вывел на орбиту 36 спутников связи OneWeb. Как ранее писала "РГ", всего в этом году "Роскосмос" планирует осуществить восемь запусков по данной программе с космодромов Байконур, Восточный и Куру.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.