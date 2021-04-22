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22.04.2021 11:42
Рубрика: Экономика

Форум Минстроя "Умный город" собрал более 60 субъектов России

Текст: Ирина Алпатова

В Белгороде завершился форум "Умный город. Инструкция по применению", который провел Минстрой совместно с правительством Белгородской области. Форум собрал представителей более 60 субъектов страны и представителей более 100 российских предприятий, в том числе крупнейших ИТ-компаний.

Минстрой представил платформу, на которой жители смогут проголосовать за объекты благоустройства - za.gorodsreda.ru. Здесь будет собран перечень всех возможных территорий к благоустройству в конкретном городе или регионе. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая.

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На форуме обсудили работу Центров развития регионов (ЦУР), которые стали одним из главных драйверов цифрового развития регионов. ЦУР стали посредником между гражданами и органами власти, благодаря чему видна вся картина проблем региона. Также прошли сессии, посвященные применению технологий Big Data и искусственного интеллекта в городском хозяйстве, финансированию проектов "Умного города", развитию интеллектуальных транспортных систем, цифровизации ЖКХ и другим актуальным вопросам городского управления.

На пленарном заседании форума губернаторы Белгородской, Курской, Мурманских областей представили результаты по цифровизации своих регионов. Здесь внедряются сервисы "умного" ЖКХ, контролирующие уборку снега, транспортные проекты, позволяющие решить проблему пробок, запускаются цифровые сервисы обратной связи с жителями, а также проекты в области здравоохранения, обеспечения безопасности.

"Российские регионы показывают хорошую динамику в области цифровизации городского хозяйства. Мы видели запуск в кратчайшие сроки Центров управления регионами, реализацию новейших проектов в сфере ЖКХ, городской среды, транспорта, культуры. Поэтому субъектам было что обсудить - на форуме они представили много интересных кейсов, рассказали о нюансах и сложностях их внедрения, поделились результатами работы. Это обмен уникальным опытом, очень продуктивные обсуждения", - отметил замглавы Минстроя Максим Егоров.

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