Почти 16 тысяч москвичей оформили на mos.ru статус многодетных

С ноября 2020 года в столице упростили оформление статуса многодетной семьи, теперь он оформляется онлайн на mos.ru без личного визита в городские структуры. Бумажный документ оформляется только по просьбе родителей после получения электронного статуса многодетной семьи. После перехода на новый порядок более 16 тысяч жителей сэкономили свое время и оформили услугу на портале mos.ru, а обратились за оформлением бумажного удостоверения в центры госуслуг в два раза меньше москвичей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Полгода назад мы упростили оформление статуса многодетной семьи в столице. Теперь получить услугу можно через портал mos.ru, а для ее оформления нужен сокращенный перечень документов. Все необходимые справки и скан-копии проверяются органом власти самостоятельно. С момента упрощения услугой воспользовались 16 тысяч москвичей. Благодаря тому, что сведения о присвоении статуса многодетной семьи были включены в единую электронную базу, получателям услуги не обязательно брать бумажную копию. А значит, членам семьи больше не нужно идти в офис "Мои документы" для получения услуги. С ноября прошлого года в два раза меньше москвичей обращались в центры госуслуг для оформления бумажного экземпляра статуса многодетной семьи", - рассказала она.

Статус многодетной семьи дает определенные льготы и поддержку от правительства. Москвичам больше не нужно получать бумажное удостоверение - информация об особом статусе семьи заносится в единый электронный реестр города. Получить право на льготы можно дистанционно, не выходя из дома.

Ранее для получения льгот и мер поддержки требовалось бумажное удостоверение. Теперь порядок присвоения или продления статуса многодетной семьи значительно упрощен. Сейчас по заявке на портале mos.ru статус многодетной семьи заносится в единый информационный реестр города.

Также сокращен перечень необходимых для получения статуса документов. Для присвоения или продления электронного статуса больше не потребуются справки и скан-копии документов: все сведения о членах семьи, указанные заявителем, будут проверяться органом власти самостоятельно. В редких случаях донести придется только те документы, сведения о которых не могут быть проверены посредством межведомственного взаимодействия - на практике количество подобных случаев минимально. О такой необходимости заявителя проинформируют в его личном кабинете на mos.ru. Принести недостающие документы можно в любой центр госуслуг в течение 10 рабочих дней с даты направления уведомления.

Подать заявление на получение льготного статуса (или его продление, если в семье произошло пополнение или дети, достигшие 16 лет, продолжают свое обучение в школе или колледже до 18 лет) можно в любое время на портале mos.ru, воспользовавшись услугой "Получение и продление статуса многодетной семьи", разработанной комплексом социального развития совместно с департаментом информационных технологий Москвы.