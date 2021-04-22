Сто полицейских одновременно ликвидировали три нарколаборатории

О ликвидации сразу трех нарколабораторий по производству мефедрона, которые производили около 450 килограммов наркотиков в месяц, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Схему раскрыли сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Тульской и Московской областей. Они задержали шесть человек, трое из которых - граждане одной из стран ближнего зарубежья.

Полицейские выяснили, что наркодельцы организовали изготовление мефедрона в трех лабораториях. Они располагались в частных домовладениях в Заокском районе Тульской области, в городском округе Истра и Волоколамском городском округе Московской области. Сбывались наркотики через тайники-закладки. Для этого использовались специально созданные интернет-магазины в теневом сегменте Сети. Оперативники установили роли каждого из соучастников, включая предполагаемого организатора, курьера, химика-лаборанта и фасовщика.

В операции по задержанию участников этой наркосети на территории Тульской области и пяти городских округов Московской области одновременно участвовали свыше 100 человек оперативного состава и бойцов СОБРа.

Ирина Волк рассказала, что проведено восемь обысков, в результате которых изъято более 110 килограммов наркотических средств, более 1,7 тысячи литров химических реактивов и 50 единиц различного оборудования. Обнаружены банковские карты, средства связи, холодное оружие, поддельные удостоверения сотрудника СК России и помощника депутата Госдумы. Найдено и огнестрельное оружие, которое будет направлено на экспертизу.

Предполагается, что в ликвидированных лабораториях в месяц производилось свыше 450 килограммов синтетических наркотиков. Вырученные деньги направлялись на финансирование преступной деятельности и ее расширение, покупку дорогостоящей недвижимости, автотранспорта и предметов роскоши. Так, у задержанных обнаружены шесть автомобилей, общая стоимость которых превышает 30 миллионов рублей. Возможно, преступники намеревались легализовать свои доходы, вложившись в приобретение законного бизнеса.