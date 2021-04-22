21 апреля в Калуге отметили День местного самоуправления. В торжествах приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты городской думы, руководители подразделений городской управы и члены территориальных общин.

"Местное самоуправление - это серьезная, кропотливая, ответственная работа, это все мы: депутаты, сотрудники городской управы, члены территориальных общин, председатели домовых советов, старосты, члены ветеранских организаций и активные жители, - обратился к собравшимся Юрий Моисеев. - Качество жизни каждого жителя зависит от профессионализма муниципальных органов власти и депутатского корпуса. Вместе с активными и неравнодушными людьми, настроенными на созидание, а не на пустую критику, мы сможем достичь новых успехов, сделать наш город красивым и процветающим".

Глава городского самоуправления поздравил калужан с праздником и пожелал здоровья, удачи, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Также Юрий Моисеев отметил, что сегодня от работы органов местного самоуправления зависит развитие всей страны.

"В послании президента к Федеральному Собранию были озвучены многие важные решения, которые скажутся на социально-экономическом развитии регионов, планируются значительные бюджетные инвестиции, бюджетные кредиты. Дальнейшее зависит от профессионализма властей на местах, ведь каждый регион состоит из муниципалитетов и от слаженной работы органов местного самоуправления зависит реализация важнейших национальных проектов и программ", - подчеркнул Юрий Моисеев.

Творческие коллективы подготовили праздничный концерт, активисты ТОС были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.

День местного самоуправления учрежден Указом Президента РФ в 2012 году "В целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества".

Праздник приурочен к изданию 21 апреля 1785 г. Екатериной II Жалованной грамоты городам. Этот документ стал основой развития российского законодательства о местном самоуправлении.