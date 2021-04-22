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22.04.2021 15:10
Рубрика: Общество

В субботу москвичей ждет рекордный за 140 лет дождь

Текст: Ирина Огилько

В столичном регионе в пятницу ожидаются дожди с грозами, а в субботу может быть побит 140-летний суточный рекорд осадков. Об этом "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Фото: Роман Щербенков
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По словам метеоролога, портится погода будет уже в ночь на пятницу, а в последний рабочий день недели ожидается мощная кучевая облачность, сильные дожди и грозы. "Такая погода характерна для этих чисел апреля, - рассказала "РГ" Позднякова. - Сопровождаться непогода будет усилением ветра до 17 м/с. Правда, погода останется в первой половине дня теплой: до +16 градусов. После 15:00 в регион начнет поступать холодный воздух атмосферного фронта. К субботе он понизит температуру ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Ожидаем, что в этот день будет побит суточный рекорд по осадкам. Пока самым мокрым этот день был 140 лет назад, когда выпало 12,1 мм. Мы прогнозируем, что выпадет до 17 мм осадков или треть от нормы.

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