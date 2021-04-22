На космодроме Восточный началась транспортировка ракеты с 36 спутниками

В Амурской области на космодроме Восточный началась транспортировка ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb.

Как сообщает Роскосмос, за несколько часов ракету установили в стартовую систему, и провели наезд мобильной башни обслуживания.

"В первый стартовый день запланированы стыковка заправочных и пневмокоммуникаций, автономные проверки разгонного блока "Фрегат". Во второй половине дня будут проведены сборка схем системы измерений, системы управления и системы измерения уровней заправки", - отмечается в сообщении.

Пуск ракеты "Союз-2.1б" запланирован на 26 апреля в 01:14 по московскому времени.