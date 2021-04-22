В Биробиджане на один день сменился мэр

Должности муниципальных служащих в мэрии Биробиджана на один день заняли старшеклассники. В таком необычном формате решили отметить День муниципального служащего, сообщается на сайте городской администрации.

Юные чиновники прошли строгий отбор через конкурс "Хочу быть муниципальным служащим". К участию в нем допустили учащихся 9-11 классов. Оценивали работы старшеклассников сотрудники мэрии.

Победительницей конкурса и временным главой Биробиджана стала девятиклассница Алена Матыцина. Утром она провела планерку с другими "чиновниками" и распределила задачи. В ходе объезда города, школьники сформировали ряд предложений.

- Планерка, совещание, объезд предприятий, обращения граждан - это далеко не все, что мне сегодня предстояло сделать. Я поняла, как сложно, ответственно, но одновременно интересно возглавлять город! - поделилась впечатлениями о рабочем дне Алена Матыцина.

Довольна новым опытом оказалась и "заместитель главы города", одиннадцатиклассница Екатерина Рымарева. Она отметила, что это очень ответственная роль.

- В течение дня я решала реальные организационные вопросы, носилась с бумагами и "требовала" отчеты. Работа не из легких! Постоянное напряжение, стресс и ответственность перед гражданами - вот с чем сталкиваются муниципальные служащие каждый день, - рассказала девушка.

В конце дня мэр Биробиджана Александр Головатый поблагодарил ребят за успешную работу и вручил им благодарственные письма.

- Я надеюсь, что даже один день побывав в роли муниципального служащего ребята поймут, как здесь ведется работа. Это же важно, чтобы жители нашего города, особенно молодые, понимали все процессы, которые здесь происходят, знали полномочия, которыми наделена мэрия, и как непросто осуществлять эту работу сегодня, - заявил глава города.