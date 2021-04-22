Дмитрий Махонин: Надо войти в максимальное число федеральных программ

Новые возможности для российских регионов с точки зрения реализации инфраструктурных проектов, озвученные президентом в послании Федеральному собранию, помогут Прикамью воплотить в жизнь собственные масштабные планы.

- Рассчитываю, что новые программы помогут нам реализовать крупные проекты, в том числе к 300-летию Перми. Поручил краевому правительству готовиться к участию в максимальном числе федеральных программ, - подчеркнул губернатор края Дмитрий Махонин. - Для нас этот вопрос очень важен: реализация крупных инфраструктурных проектов должна повлиять и на развитие прилегающих территорий, что также окажет свое влияние на повышение качества жизни жителей Прикамья.

В Прикамье и сейчас действует ряд мер поддержки промышленности и местных производителей. Благоприятные условия для работы инвесторов создает механизм приоритетных инвестиционных проектов. Теперь можно получать земельные участки в аренду без проведения торгов (льготная ставка один рубль за один гектар на три года), налоговые преференции, в том числе инвестиционный налоговый вычет.

Он позволяет уменьшать сумму налога на прибыль на сумму инвестиций в создание или приобретение основных средств (машин, оборудования и некапитальных построек). Механизм будет действовать до конца 2027 года. Для региональных инвестиционных проектов установлена пониженная ставка налога на прибыль в размере 10 процентов. Механизм будет действовать до конца 2028 года. Снижение ставки по налогу на прибыль с 20 до 10 процентов направлено на стимулирование создания на территории Пермского края новых производств.

- В непростых финансовых условиях, когда бюджеты испытывают острый дефицит, важно помочь снизить долговую нагрузку и удержаться на плаву. Предложено коммерческие кредиты субъектов, чей долг достиг верхней планки в 25 процентов, заменить на бюджетные, - говорит депутат Государственной Думы РФ Игорь Сапко. - А для таких территорий, как Пермский край, который всегда взвешенно относился к планированию доходов и расходов (и потому у нас нет больших долгов), предусмотрен особый механизм - инфраструктурные кредиты. Эти деньги регион сможет вложить в изменение среды, в строительство знаковых объектов капстроя, в этом залог позитивных изменений, которые жители Прикамья могут ощутить уже сегодня, здесь и сейчас.

- Идея о скорости постройки "заводов под ключ" в России должна быть тщательно проработана. Необходима законодательная настройка механизма реализации инвестпроектов вплоть до муниципального уровня, - отметила председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам ЗС Татьяна Миролюбова. - Очень важна поддержка предприятий, трансформирующих прибыль в инвестиции. Считаю, что это правильно, когда преференции получат те, кто не просто получает прибыль, а вкладывает ее в развитие и создание новых рабочих мест.

Сегодня в региональном портфеле приоритетных инвестиционных проектов находятся 38 приоритетных инвестпроектов. Плановый объем инвестиций по ним составляет более 375 миллиардов рублей и в результате будет создано более 10 тысяч рабочих мест. При этом, инициаторами данных проектов уже создано более четырех тысяч новых рабочих мест и произведены инвестиции в объеме 235,5 миллиарда рублей.

- В послании в сфере экономики отмечены важные и нужные моменты для бизнеса: кредитование предпринимателями государства - недопустимо, необходимость снятия для несырьевых экспортеров избыточных ограничений, завершение "регуляторной гильотины" - отказ от массы ненужных контрольных проверок, внедрение налоговых новаций для стимулирования инвестиций. Прозвучал тезис об усовершенствовании механизма специальных инвестиционных контрактов через новый инструмент - соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Также, консолидации институтов развития на базе ВЭБа с целью снижения рисков для вложения частных капиталов, помощи в создании новых рынков и инвестиционных механизмов. Будут представлены и дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, - говорит бизнес-омбудсмен Павел Новоселов. - Знаю, что запрос прикамского бизнеса в этой части связан, в первую очередь, со снижением налогового бремени, с новыми доступными кредитами и иными финансовыми инструментами (лизинг, "Фабрика проектного финансирования" и прочее), созданием равных возможностей для конкуренции, открытостью и прозрачностью проведения государственных, муниципальных закупок, устранением бюрократических проволочек и административных барьеров.