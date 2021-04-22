Дмитрий Махонин: Наша задача - повысить качество жизни пермяков

Озвученные президентом в послании Федеральному собранию предложения и поручения актуальны для всех сфер жизни Прикамья.

Это отметил губернатор края Дмитрий Махонин, подчеркнув, что они направлены на защиту и поддержку людей, заботу о людях, в конечном счете повышают качество жизни наших земляков.

- Набор мер социальной поддержки широк - он охватывает все заинтересованные группы населения, всех, кто нуждается в этом. Это и поддержка неполных семей, и будущих матерей, больничные по уходу будут выплачивать всем в размере 100 процентов заработка, внимание уделено детскому отдыху, здоровью граждан, молодежи - ее развитию и образованию. Задача региона - обеспечить гарантированное исполнение всех озвученных мер поддержки, - сказал Дмитрий Махонин.

Так, ежемесячная выплата в 5650 рублей для поддержания неполных семей, в которых воспитываются дети в возрасте от восьми до 16 лет включительно, с 1 июля может быть назначена примерно 55 тысячам семей Прикамья.

- Часть озвученных предложений продолжают политику, которая была начата в 2019 года, а часть мер носит беспрецедентный характер. Главный шаг, благодаря которому можно добиться роста благополучия граждан, это поддержка семей с детьми. Во-первых, продолжаются меры поддержки для семей с детьми-школьниками. Во-вторых, уже отработанная система возврата части средств, потраченных на путевки на оздоровления. Президент предложил 50 процентов этих затрат возвращать в семью, - отмечает председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания края Сергей Клепцин.

По данным министерства образования и науки Пермского края, в настоящее время в школах региона учится 323,5 тысячи детей, еще более 37,5 тысячи пойдут в первый класс в этом году. Таким образом, выплату в 10 тысяч рублей смогут получить родители порядка 361 тысячи юных пермяков. Очень важна для улучшения демографической ситуации в стране и предложенная мера поддержки женщин, которые решили стать матерями.

- Необходимо предоставлять финансовую поддержку будущим матерям, в том числе и после рождения ребенка и получения материнского капитала. В самое ближайшее время больничный лист по уходу за ребенком до семи лет будет оплачиваться в 100-процентном размере от заработной платы. Здоровье граждан страны ставится в приоритет во всех органах государственной власти, - говорит декан экономического факультета ПГНИУ Михаил Городилов.

- Когда-то президент сделал модной фразу "коренная Россия". То есть это Россия за МКАДом, Россия средних и малых городов, Россия сел и деревень. Так вот, на мой взгляд, главным адресатом нынешнего послания является как раз та самая "коренная Россия", которая сегодня, в эпоху коронокризиса, остро нуждается в помощи и защите государства, - говорит политолог Алексей Чусовитин. - И с этой точки зрения, это послание я бы назвал "волонтерским". Сигнал всему государству - помогайте людям, заботьтесь о людям.