В Нижегородской области в частном доме взорвался газ

Сегодня утром в частном доме на Бору произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадали два пенсионера.

СК по Нижегородской области начало доследственную проверку. По предварительной информации, хозяйка дома находилась на кухне, в это время раздался хлопок. Обоих 78-летних супругов доставили в районную больницу.

Дом газифицирован, в нем есть газовый котел. На месте происшествия следователи обнаружили, что в газовой разводке по дому есть врезка, не соответствующая проектной документации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.