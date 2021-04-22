В Пензенской области ураган разрушил кровли школ и детсадов

Шквалистый ветер, который на протяжении суток наблюдался в Пензенской области, оставил после себя разрушения, сообщили в правительстве Пензенской области. В наиболее пострадавших районах ввели режим чрезвычайной ситуации.

- В девяти районах области пострадали общеобразовательные школы, в Сердобском, Белинском, Пачелмском районах по три школьных здания, два - в Колышлейском районе, а также школа в Неверкинском районе, Губернаторский казачий кадетский корпус, четыре дома культуры и несколько детских садов, - пояснил врио главы региона Олег Мельниченко.

По предварительным данным на восстановление социальных объектов потребуется около 16 миллионов рублей. Оценка ущерба продолжается.

Врио главы региона поручил оказать финансовую помощь муниципалитетам на восстановительные работы. Также помощь будет оказана гражданам, чье имущество пострадало в результате стихии, если они являются малообеспеченными.

- Посмотрите, что произошло с имуществом граждан. Если есть малообеспеченные, многодетные семьи, дома которых пострадали в результате шквалистого ветра, также прошу сформулировать предложения о том, как мы можем помочь людям для восстановления целостности их жилья, - поручил Олег Мельниченко.

Из-за ветра было нарушено электроснабжение в некоторых районах области и Пензе. Сейчас оно полностью восстановлено.