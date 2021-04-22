Новости

Количество сделок с новостройками в Москве снова растет 13:03
Дзюба прокомментировал приостановку Суперлиги 13:02
Программу "Зарплата мамы" в Мурманской области продлят до 2026 года 12:49
Сбербанк запустил сервис фильтрации звонков от мошенников 12:42
Аварийная посадка Ил-78 оказалась летным испытанием 12:38
Мэрию Казани эвакуировали из-за сообщения о минировании 12:17
В Подмосковье появился голосовой робот для записи на вакцинацию от COVID-19 12:12
В Пензенской области ураган разрушил кровли школ и детсадов 12:11
Синоптик назвал последние в апреле теплые дни 12:05
В Новосибирске мигранта осудили на 8,5 года за поддержку терроризма 12:03
В Аргентине изменили требования к внешнему виду полиции в аэропорту 11:56
В Татарстане найдены тела мужчин, подозреваемых в убийстве 11:52
Предложения по изменению оплаты труда учителей направлены в правительство 11:52
Ил-78 с отказавшим шасси сообщил об аварийной посадке в Жуковском 11:47
Форум Минстроя "Умный город" собрал более 60 субъектов России 11:42
Уральская таможня пресекла вывоз в Казахстан военной радиостанции 11:40
Оперштаб: Еще 1907 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:38
Суд Севастополя арестовал обвиняемого в шпионаже в пользу Украины 11:38
В Архангельской области сгорели 26 домов 11:37
Депутаты ГД обратились в Ростуризм и ФАС по поводу цен на турпоездки 11:34
Мавзолей закроют на время подготовки к Параду Победы 11:26
Минпросвещения обновит сроки обучения для 100 профессий в колледжах 11:24
Билеты в Минск резко подорожали на фоне ограничения авиасообщения с Турцией 11:24
Турция вводит трехдневный локдаун 11:21
В Совфеде назвали смешными требования Чехии о компенсации 10:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
22.04.2021 12:11
Рубрика: Происшествия

В Пензенской области ураган разрушил кровли школ и детсадов

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Шквалистый ветер, который на протяжении суток наблюдался в Пензенской области, оставил после себя разрушения, сообщили в правительстве Пензенской области. В наиболее пострадавших районах ввели режим чрезвычайной ситуации.

На Волге ураган унес паром с 9 автомобилями и пассажирами

- В девяти районах области пострадали общеобразовательные школы, в Сердобском, Белинском, Пачелмском районах по три школьных здания, два - в Колышлейском районе, а также школа в Неверкинском районе, Губернаторский казачий кадетский корпус, четыре дома культуры и несколько детских садов, - пояснил врио главы региона Олег Мельниченко.

По предварительным данным на восстановление социальных объектов потребуется около 16 миллионов рублей. Оценка ущерба продолжается.

Врио главы региона поручил оказать финансовую помощь муниципалитетам на восстановительные работы. Также помощь будет оказана гражданам, чье имущество пострадало в результате стихии, если они являются малообеспеченными.

- Посмотрите, что произошло с имуществом граждан. Если есть малообеспеченные, многодетные семьи, дома которых пострадали в результате шквалистого ветра, также прошу сформулировать предложения о том, как мы можем помочь людям для восстановления целостности их жилья, - поручил Олег Мельниченко.

Из-за ветра было нарушено электроснабжение в некоторых районах области и Пензе. Сейчас оно полностью восстановлено.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

Главное сегодня

Выплаты детям и борьба с COVID-19. Главные тезисы Послания президента
Минтруд изучит вопрос продления майских праздников
Косачев назвал "сотрясанием воздуха" слова Киева об отключении РФ от SWIFT
Аварийная посадка Ил-78 оказалась летным испытанием
За сутки в России подтверждено 8996 случаев COVID-19 в 85 регионах
Верховный суд разъяснил, как отличить кражу от находки
Тюрьмы объединят с СИЗО и вынесут за пределы городов