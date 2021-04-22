В Татарстане найдены тела мужчин, подозреваемых в убийстве

Следователи в Татарстане устанавливают обстоятельства смерти двоих мужчин, находившихся в розыске за убийство.

Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, тела 35-летнего и 42-летнего жителей Ижевска были обнаружены накануне в заброшенном доме деревни Мукшур Агрызского района. В нем мужчины укрывались некоторое время, так как подозревались в причастности к убийству жительницы столицы Удмуртии.

21 апреля постройку блокировали сотрудники правоохранительных органов. После этого, по предварительным данным, один из подозреваемых застрелил сообщника, а затем покончил с собой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц.