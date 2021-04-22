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22.04.2021 03:00

АО "РЭС" рекомендует заранее подавать заявки на подключение к электросетям

С приходом теплого времени года наступает благоприятный период для ведения строительных работ, и, как следствие, увеличивается потребность в осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Ведь источник электроэнергии необходим как для самих сооружаемых объектов, так и для строительных механизмов, устанавливаемых для их строительства.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Процедура технологического присоединения энергопринимающих устройств строго регламентирована законодательством и имеет несколько этапов, на выполнение каждого из них требуется определенное время. Поэтому АО "РЭС" настоятельно рекомендует обращаться с соответствующими заявками заблаговременно.

С июля 2020 года АО "РЭС" значительно упростило процедуру технологического присоединения для физических лиц. Теперь клиентам нет необходимости тратить время на личный визит в офисы обслуживания или отправку пакета документов по почте. Все взаимодействие ведется онлайн, что позволяет направить соответствующие документы и получить интересующие сведения буквально в один клик.

Для подключения к электрическим сетям заявителю достаточно зарегистрировать Личный кабинет на сайте www.eseti.ru. Процесс достаточно простой и не требует много усилий, а для удобства клиентов на сайте опубликованы сразу несколько видеоинструкций, пошагово описывающих действия при регистрации или авторизации пользователя на сайте.

А с апреля 2021 года в личном кабинете реализована возможность подачи дополнительной информации к ранее поданной заявке. При этом используется обновленная, значительно упрощенная форма, с помощью которой можно оформить дополнения к ранее зарегистрированной заявке или аннулировать ее.

Кроме того, в личном кабинете можно оплатить услуги по технологическому присоединению для физических лиц с нагрузкой до 15 кВт. В итоге, весь документооборот осуществляется в электронном виде.

Отдельно стоит отметить, что все сервисы полноценно функционирует на любой платформе - будь то персональный компьютер или мобильное устройство, что также обеспечивает удобство и доступность получения услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Клиентам необходимо только позаботиться о своевременном обращении в компанию по данному вопросу, чтобы обеспечить электроснабжение объектов в нужное время.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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