С 1 декабря прошлого года в России вступил в силу национальный стандарт требований к антигололедным материалам, и со следующего сезона муниципалитеты должны будут закупать только соответствующие фракционные смеси и химические реагенты. В Новосибирске, опередив принятие стандарта, уже начали отказываться от песка и соли. Прежде всего, это было связано с тем, что город весной и летом буквально утопал в пыли. По расчетам муниципалитета, переход на более дорогие материалы в итоге даже принес экономическую выгоду. Однако для небольших городов национальный стандарт может влететь в копеечку.

Пыль в глаза

Пескосоляные смеси использовали в Новосибирске еще с советских времен, но в 1990-е из-за роста числа автотранспортных средств и интенсивности дорожного движения материала стало требоваться все больше. В последнее десятилетие муниципалитет ежегодно закупал свыше 100 тысяч тонн пескосоляных смесей, но с 2018-го снизил объемы их применения вдвое, начав переход на более эффективные материалы.

За решение вопроса взялись, когда город-миллионник уже получил нелестное прозвище Пылесибирск. Андрей Степаненко, генеральный директор компании "Гормашэкспорт", занимающейся лабораторными исследованиями источников грязи и пыли на улицах Новосибирска, поясняет, что в результате необдуманного использования песка на протяжении долгих лет проблема действительно приобрела экологические аспекты.

- Однако это актуально для любого крупного города, - подчеркивает эксперт. - Почти повсеместно использовался песок, отвечающий строительному ГОСТу, который устарел лет на пятьдесят. В нем огромное количество лазеек, позволяющих поставлять материал с фиктивными свойствами.

По признанию городских властей, в основном использовались речные пески. Начав разбираться, откуда в городе столько пыли, специалисты пришли к выводу, что такие пескосоляные смеси содержали лишь 10-15 процентов товарной фракции, то есть гранул, действительно эффективно снижающих скольжение на дорогах. А вот основу составляли мелкие частицы, которые, напротив, могут снижать коэффициент сцепления автомобильных колес с дорогой. Этой зимой на центральных улицах и в Академгородке применяли химический реагент, который зарекомендовал себя с лучшей стороны.

- На дороги города ежегодно высыпали 800 КамАЗов пыли и грязи, абсолютно бесполезных фракций, - подчеркивает зам-начальника департамента транспорта и дорожно-благоустраительного комплекса мэрии Новосибирска Юрий Сердюк. - На один квадратный метр уходило 300-400 граммов пескосоляной смеси с десятипроцентным содержанием соли. Химический реагент распределяется из расчета менее 30 граммов на "квадрат".

То есть, хотя химическое средство дороже пескосоляной смеси, по факту от его применения муниципалитет экономит на содержании дорог. Однако, как подчеркивают специалис-ты, этот эффект достигается за счет использования реагентов на больших площадях, в крупных городах. Для небольшого населенного пункта расходы увеличатся. Но национальный стандарт теперь действует повсеместно.

"Золотой" стандарт

По мнению руководителя национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анны Климентовой, при муниципальных закупках реагентов нужно учитывать температуру, при которой они эффективны. Чем она ниже, тем дороже материал. И если в регионе средняя зимняя температура минус 15 градусов, то нет смысла тратить деньги на большое количество противогололедных материалов для экстремальных холодов.

Кстати, согласно новому нацстандарту, отдельно закупать придется и материалы для тротуаров, пешеходных зон. К ним особое требование: сертификат безопасности для обуви и кожи.

В ходе исследований специалисты сталкивались и с применением в городах реагентов, которые, растворяясь, оставляют после себя скользкую пленку. То есть вместо того, чтобы бороться с гололедными явлениями, лишь усугубляли ситуацию. Теперь установленный в стандарте показатель динамической вязкости исключит использование подобной химии.

Кроме того, реагенты должны быть не ниже третьего класса опасности (к нему, например, относится пищевая соль), не иметь запаха, соответствовать нормам почвы по показателю pH, ужесточены требования к пылевым гранулам, к нерастворимому в воде остатку. А вот указания конкретного химсостава нет.

- Городским дорожным службам важно, чтобы противогололедный материал работал: плавил снег при нужной температуре, повышал коэффициент сцепления с дорогой, был безвреден и так далее, - подчеркивает Анна Климентова. - То есть задача заказчика лишь в том, чтобы указать, какой вид материала необходим. А вот что добавить в противогололедную смесь или реагент, чтобы он соответствовал требованиям национального стандарта, - это задача производителей. Муниципалитету остается заботиться лишь о цене вопроса.

Дело техники

- Увеличение стоимости самих противогололедных материалов компенсируется и тем, что весной и летом дороги будут убирать быстрее, а значит, снизится потребность в ГСМ, затратах на оплату труда водителей, - уверен заместитель директора Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Никита Осокин. - Уменьшение числа ДТП повлечет снижение объема штрафных санк-ций, которые по Административному кодексу могут применяться к коммунальным службам, если будет установлено, что авария произошла по причине некачественного дорожного обслуживания. Конечно же, снизится потребность в автопарке.

К слову, вопрос закупки спецтехники отнюдь не праздный.

- Укомплектованность техникой составляет только 36 процентов от необходимого городу показателя, - подчеркивает первый заместитель прокурора Новосибирской области Борис Крылов. - При этом треть парка машин находится в ограниченно работоспособном, либо в неработоспособном состоянии. В прошлом году мы подключились к решению проблемы, заставили принять жесткие меры, и на 2021-й мэрия выделила 100 миллионов рублей для ремонта техники и приобретения новой. Но все равно это капля в море.

По данным прокуратуры, чтобы полностью обеспечить Новосибирск спецтехникой, необходимо порядка 4,5 миллиарда рублей. Для городского бюджета общим объемом 50 миллиардов это более чем серьезная сумма.

Компетентно

Алексей Ковров, директор по организационной деятельности общеотраслевого центра компетенций в дорожной отрасли:

- Непосредственно в показателях нацпроекта содержание дорог пока не включено, но мониторинг содержания уже появился в паспорте федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". Мало выполнить ремонты и построить новые дороги по нацпроекту. Для того чтобы все это сохранилось, служило людям, необходимо внедрить соответствующий стандарт содержания. Особенно зимой, потому что с учетом перепадов температур, агрессивной среды негативное влияние на состояние дорог гораздо сильнее. И требования к их содержанию с точки зрения безопасности граждан тоже должны быть гораздо выше.