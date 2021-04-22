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22.04.2021 06:52

"Транснефть - Западная Сибирь" сэкономила в первом квартале 5,6 млн рублей по программе энергосбережения

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело результаты реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности по итогам первого квартала 2021 года. Проведенные за этот период тематические мероприятия позволили сэкономить в денежном выражении 5,6 млн рублей, или 280 тонн условного топлива.

Основной объем экономии - 3,7 млн рублей, или 1, 253 млн кВт*ч - достигнут за счет оптимизации технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов и очистки внутренней поверхности магистральных трубопроводов и фильтров-грязеуловителей от асфальто-парафинистых отложений.

Наиболее эффективные режимы транспортировки определяются специалистами на основании данных, полученных при мониторинге расходно-напорных и мощностных характеристик магистральных насосных агрегатов (МНА). Поэтому одним из важных мероприятий по снижению энергозатрат является замена МНА и электродвигателей на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия. В 2021 году на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Орловка" Томского районного нефтепроводного управления (РНУ), НПС "Вознесенка-2" Ишимского РНУ планируется установить четыре новых насосных агрегата. На Кемчугской НПС Красноярского РНУ будут заменены 4 электродвигателя на оборудование с увеличенным КПД.

С января по март АО "Транснефть - Западная Сибирь" сэкономило 126 тонн условного топлива по итогам перевода оборудования котельной НПС "Чумановка" Ишимского РНУ на локальный электрообогрев и оптимизации маршрутов перевозок и минимизации непроизводительных расходов.

Основной комплекс энергосберегающих мероприятий на производственных и административно-бытовых объектах АО "Транснефть - Западная Сибирь" будет реализован в третьем и четвертом кварталах текущего года. Планируется выполнить режимную наладку тепловых котлов, по итогам которой будут подобраны оптимальные режимы их работы для экономичного расхода котельно-печного топлива. Кроме того, планируется капитальный ремонт 700 метров тепловых сетей с применением современного изоляционного покрытия. Продолжится установка светодиодных светильников - в текущем году будут смонтированы 2678 единиц во всех филиалах акционерного общества.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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