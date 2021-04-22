В Кузбассе суд запретил деятельность "Русского патриотического клуба"

Кемеровский областной суд оставил без изменений решение Центрального райсуда Новокузнецка, признавшего региональное общественное объединение "Русский Патриотический клуб - Новокузнецк/РПК" экстремистским и запретившего его деятельность на территории России.

Костяк движения, которое активно действовало в южной столице Кузбасса, состоял из двадцати человек. А основателем и руководителем его являлся 48-летний житель города Осинники. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за экстремизм.

Доказательства того, что деятельность организации строилась на идеологии национализма и нетерпимости, были собраны сотрудниками центра противодействия экстремизму областного полицейского главка, управления ФСБ и прокуратуры. Активисты "РПК" не раз инициировали несогласованные публичные мероприятия, чтобы привлечь в свои ряды новых сторонников. Большинство последователей движения стали фигурантами уголовных дел из-за совершения преступлений различной направленности.

Кроме того, организация размещала на различных интернет-ресурсах материалы, которые пропагандировали исключительность, превосходство либо неполноценность человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности.

Как сообщает "МВД-медиа", собранные материалы правоохранители направили в областную прокуратуру, которая обратилась с административным иском в Центральный суд Новокузнецка. Суд иск удовлетворил. И Кемеровский областной суд оставил его решение без изменений.

Информация о запрещенном "Русском Патриотическом клубе - Новокузнецк/РПК" в ближайшее время будет внесена в сформированный Минюстом РФ федеральный список экстремистских организаций. А интернет-ресурсы общественного движения заблокируют.