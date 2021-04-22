Новости

МИД РФ: Киев нагнетает обстановку в Донбассе, стремясь к членству в НАТО 17:38
Швеция откладывает смягчение антикоронавирусных мер 17:34
Стали известны новые подробности об iOS 15 17:28
Под Тулой завели дело о гибели молодой матери и ребенка 17:26
Разрабатывается суперсервис о строительстве частных домов 17:18
Россия направила ноту протеста в МИД Украины 17:09
В Москве ограбили шесть припаркованных автомобилей 17:08
Чехия ограничила численность российского посольства в Праге 17:08
В Кузбассе суд запретил деятельность "Русского патриотического клуба" 17:04
Турецкий журналист: Послание Путина - "манифест нового мира" 16:39
Режиссер "Малефисенты" снимет биографический фильм про группу Kiss 16:39
СМИ: "Реал" и "Ювентус" могут отстранить от еврокубков из-за Суперлиги 16:34
Центробанк начнет публиковать прогноз по средней ключевой ставке за год 16:33
В Петербурге задержали лжебанкиров, звонивших с подменных номеров 16:30
Российского посла пригласили в МИД Чехии 16:27
В Москве обнаружили первые грибы 16:26
МИД РФ заявил о продолжающихся провокациях НАТО в Черном море 16:22
На Южном Урале выпускные в школах и детсадах пройдут с ограничениями 16:17
В Гонконге у 90-летней женщины мошенники выманили 32 миллиона долларов 16:16
МИД РФ: У России и ЕС экономическая взаимозависимость 16:13
МИД: Россия призывает Киев прекратить военную эскалацию в Донбассе 16:07
МОК анонсировал соревнования по видеоиграм в преддверии Олимпиады в Токио 15:57
Минстрой: Цены на жилье выросли еще до запуска льготной ипотеки 15:54
Ситком "Как я встретил вашу маму" получит "женское" продолжение 15:54
Иностранцам упростят регистрацию на портале госуслуг 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
22.04.2021 17:04
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе суд запретил деятельность "Русского патриотического клуба"

Текст: Юлия Потапова

Кемеровский областной суд оставил без изменений решение Центрального райсуда Новокузнецка, признавшего региональное общественное объединение "Русский Патриотический клуб - Новокузнецк/РПК" экстремистским и запретившего его деятельность на территории России.

Фото: РИА Новости
ФСБ задержала в Ростове-на-Дону экстремистов-поджигателей

Костяк движения, которое активно действовало в южной столице Кузбасса, состоял из двадцати человек. А основателем и руководителем его являлся 48-летний житель города Осинники. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за экстремизм.

Доказательства того, что деятельность организации строилась на идеологии национализма и нетерпимости, были собраны сотрудниками центра противодействия экстремизму областного полицейского главка, управления ФСБ и прокуратуры. Активисты "РПК" не раз инициировали несогласованные публичные мероприятия, чтобы привлечь в свои ряды новых сторонников. Большинство последователей движения стали фигурантами уголовных дел из-за совершения преступлений различной направленности.

Кроме того, организация размещала на различных интернет-ресурсах материалы, которые пропагандировали исключительность, превосходство либо неполноценность человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности.

Как сообщает "МВД-медиа", собранные материалы правоохранители направили в областную прокуратуру, которая обратилась с административным иском в Центральный суд Новокузнецка. Суд иск удовлетворил. И Кемеровский областной суд оставил его решение без изменений.

Информация о запрещенном "Русском Патриотическом клубе - Новокузнецк/РПК" в ближайшее время будет внесена в сформированный Минюстом РФ федеральный список экстремистских организаций. А интернет-ресурсы общественного движения заблокируют.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Путин предложил преференции компаниям за инвестиции в "зеленые технологии"
Курс рубля взлетел после сообщений о завершении проверки войск на границе
Песков: Россия участвует в жесткой конкуренции за работу ученых в стране
Россия направила ноту протеста в МИД Украины
Минтруд изучит вопрос продления майских праздников
В сгоревшей "Невской мануфактуре" не было систем пожаротушения
Видео: В Хабаровске глыбы льда снесли ограждение на набережной Амура