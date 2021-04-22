Обрыв кабеля привел к перебоям со связью в Ненецком округе и Коми

В Ненецком автономном округе утром 21 апреля начались перебои со связью, возникли проблемы с доступом в интернет. Причиной стал обрыв магистрального кабеля связи в Республике Коми.

Как сообщила администрация НАО, компания-оператор, которой принадлежит кабель, занимается его восстановлением. Работы продлятся несколько часов.

Обрыв произошел в районе города Ухта и села Усть-Ухта. Линию связи повредила строительная организация во время работ.

В связи с аварией сотовая связь и интернет на территории Ненецкого округа функционируют с ограничениями. Стационарные телефоны работают нормально.

Сервисы регистрации пассажиров в аэропорту Нарьян-Мара и платежные терминалы в магазинах также работают в штатном режиме благодаря резервному каналу связи региональной компании.

Проблемы со связью возникли и в десяти районах Республики Коми.