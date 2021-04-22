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22.04.2021 13:56
Рубрика: Общество

Петербургский Театр комедии объявил скидки для привитых от COVID-19

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Те, кто прошел вакцинацию от COVID-19, получат привилегии при посещении петербургского Театра комедии имени Акимова.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
В Подмосковье появился голосовой робот для записи на вакцинацию от COVID-19

28 апреля 2021 года, в День работника скорой помощи, в театре начинается акция "Здоровье - это серьезно". Зрителям, которые предъявят сертификат о прохождении вакцинации, будут выдавать специальную карту привилегий "Пропуск в мир Комедии".

Обладатели карты привилегий получат десятипроцентную скидку на билеты, бесплатный пригласительный ко дню рождения, а также скидки от партнеров театра: отелей, ресторанов и так далее.

Сегодня в медучреждениях Санкт-Петербурга работают 134 стационарных прививочных пункта. Кроме того, действуют 13 мобильных пунктов вакцинации. Один из них - на базе Михайловского театра, он предназначен специально для работников сферы культуры.

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