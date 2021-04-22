В Карелии в ДТП из двух машин погибли три человека

В Лахденпохском районе Карелии в четверг на трассе А-121 "Сортавала" столкнулись два автомобиля. Погибли три человека.

ЧП произошло на 166-м километре дороги, сообщил отряд противопожарной службы Лахденпохского района в соцсети. В ликвидации аварии участвовали спасатели близлежащих поселков. Еще до приезда скорой помощи погибли трое, еще троих госпитализировали.

В министерстве здравоохранения республики уточнили, что в Сортавальскую центральную районную больницу доставили двух женщин. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняют причины аварии.