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Рубрика: Происшествия

В Карелии в ДТП из двух машин погибли три человека

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Лахденпохском районе Карелии в четверг на трассе А-121 "Сортавала" столкнулись два автомобиля. Погибли три человека.

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ЧП произошло на 166-м километре дороги, сообщил отряд противопожарной службы Лахденпохского района в соцсети. В ликвидации аварии участвовали спасатели близлежащих поселков. Еще до приезда скорой помощи погибли трое, еще троих госпитализировали.

В министерстве здравоохранения республики уточнили, что в Сортавальскую центральную районную больницу доставили двух женщин. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняют причины аварии.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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