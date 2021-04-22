В Поморье опрокинулась фура с 20 тоннами соляной кислоты

На федеральной трассе М-8 в Архангельской области съехала в кювет и опрокинулась фура, перевозившая 20 тонн соляной кислоты.

Как сообщает региональная диспетчерская служба, ДТП произошло в ночное время на границе Холмогорского и Виноградовского районов возле деревни Почтовое.

В фуре было 88 бочек с соляной кислотой, в каждой - по 250 литров. От удара при аварии десять бочек опрокинулись, одну из них пробило, и ее содержимое вылилось. Прибывшие на место пожарные обработали разлив химикатом. Затем сотрудники МЧС стали осматривать остальные емкости и смывать пролившуюся кислоту, которая считается веществом 8-го класса опасности.

Как рассказал диспетчерам службы "112" водитель фуры, за рулем он потерял сознание и очнулся уже в кювете. 41-летний мужчина не пострадал. Опасный груз он перевозил в Архангельск из Перми.