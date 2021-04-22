Видео: ФСБ задержала работавшего на разведку Украины россиянина

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе гражданина России, который целенаправленно собирал и передавал в главное управление разведки министерства обороны Украины сведения, составляющие государственную тайну.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, речь идет о сведениях о деятельности Черноморского флота РФ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о госизмене. Как добавили в ЦОС ФСБ, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Судя по кадрам оперативного видео, задержанный молодой человек не является военнослужащим Черноморского флота России. Являясь жителем Севастополя, он, скорее всего, мог снимать на видео перемещение кораблей ЧФ и пересылал эти записи украинской военной разведке.