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22.04.2021 10:27
Рубрика: Происшествия

Видео: ФСБ задержала работавшего на разведку Украины россиянина

Текст: Иван Егоров
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе гражданина России, который целенаправленно собирал и передавал в главное управление разведки министерства обороны Украины сведения, составляющие государственную тайну.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, речь идет о сведениях о деятельности Черноморского флота РФ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

Фото: ЦОС ФСБ России
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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о госизмене. Как добавили в ЦОС ФСБ, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Судя по кадрам оперативного видео, задержанный молодой человек не является военнослужащим Черноморского флота России. Являясь жителем Севастополя, он, скорее всего, мог снимать на видео перемещение кораблей ЧФ и пересылал эти записи украинской военной разведке.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство ФСБ Правительство Минобороны Военно-морской флот Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь РГ-Видео

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