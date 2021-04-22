Под Астраханью перевернулась лодка, погиб мужчина

В Астраханской области перевернулась лодка, на которой находились два человека, приехавшие на местную базу отдыха. Один мужчина утонул.

Как сообщает региональное управление МЧС, люди находились в лодке без спасательных жилетов. Трагедия произошла в Харабалинском районе на реке Сухая Даниловка 21 апреля. Специалисты выяснили, что лодка перевернулась из-за столкновения с подводным препятствием.

"Визуальные поиски результатов не дали и приостановлены в виду темного времени суток", - отметили в ведомстве.

Утром поисковые работы продолжились с привлечением водолазов.