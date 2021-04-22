Спасти Берлин: вдова летчика-героя Капустина рассказала о его подвиге

В апреле в России и Германии вспоминают советских летчиков Бориса Капустина и Юрия Янова, которые 55 лет назад увели падающий фронтовой бомбардировщик Як-28П от жилых кварталов Берлина, ценой собственных жизней спасая тысячи других. Подвиг почти со стенографической точностью описан Робертом Рождественским, автором текста известной песни "Огромное небо". Корреспондент "РГ" встретилась с Галиной Капустиной, вдовой героя, посвятившей свою жизнь сохранению его памяти.

Семейный альбом

Квартира Галины Андреевны похожа на небольшой музей. На стенах - десятки фотографий. На журнальном столике - огромный альбом, в котором собрана вся история жизни и подвига капитана Капустина.

- Вот первое сообщение в газете "Красная звезда". А это отец Бори Владислав Александрович. Когда все случилось, а он тогда болел, перенес инфаркт, ему не хотели говорить о гибели сына. Но он, конечно, все понял, сказал: "Раз он ушел, значит, и мне здесь делать нечего". Я привезла из Германии один гроб, а здесь застала второй. Их похоронили рядом, на Братском кладбище, рассказывает Галина Андреевна. - А альбом этот сын Валера сделал, когда ему всего десять лет было.

В 1966 году Капустины жили в немецком Финове, пригороде Эберсвальде, где находился военный аэродром группировки советских войск. В начале апреля туда прибыли новейшие советские самолеты Як-28П.

Фото: Тагир Раджавов

- Борю и еще четырех человек из нашего полка специально посылали в Новосибирск (новые самолеты были собраны на Новосибирском авиационном заводе - прим. ред.). 3 апреля он приходит домой, а на нем лица нет. Говорит: "Правый двигатель вообще заглох, на левом еле-еле дотянул, нас посадили в Финове". Трое суток с этим самолетом пытались что-то сделать механики. Оказалось, там изначально были проблемы с двигателем, позже комиссия установила"конструктивно-производственный дефект". А 6 апреля летчики получили приказ перегнать самолеты на советскую военную базу в Цербсте.

Дальнейшее много раз описано историками и СМИ. На высоте 4000 метров у Як-28, которым управлял Капустин, последовательно отказали оба двигателя, самолет начал падать. Летчик командует штурману Юрию Янову: "Прыгай!" Но Янов остается с командиром. Продолжая падать, самолет пробивает облачность, а внизу лежит Берлин. "И надо бы прыгать, не вышел полет, но рухнет на город пустой самолет. Пройдет, не оставив живого следа…", - напишет позже Роберт Рождественский. И летчики тянут до последнего, уводя смертельные 16 тонн неуправляемой боевой машины прочь от жилых кварталов. Самолет падает в озеро Штессензее.

Фото: Тагир Раджавов

Сообщение о происшествии уже через час передали по немецкому радио. Весть разнеслась быстро. В школе, где в первом классе учился сын Капустина, кто-то из детей просто подошел и сказал: "Валера, твой папа погиб".

- Он ответил: "Как это, погиб? Мой папа - летчик-ас, он не может погибнуть!" А когда это подтвердила учительница немецкого, попросил: "Сделайте так, чтобы моя мама узнала об этом последней". Понимаете, в гарнизоне - тысяча человек. И сын ходил по домам, простил: "Скажите вашим детям, чтобы ничего не говорили маме". Я видела, что-то произошло, и ничего не могла понять. Потом пришел Валерка, глаза прячет. Следом заходит замполит, наши друзья. Я только спросила: "Он жив?" Командир молчит, смотрю, а у него слезы в глазах. И потеряла сознание. Очнулась от того, что председатель женсовета лупит меня по щекам, Валеру ко мне подвела: "Его на кого оставляешь?" Тогда уже я опомнилась, - вспоминает Галина Андреевна.

Капустин и Янов стали национальными героями Германии. Родная страна посмертно наградила обоих орденом Красного Знамени, однако высшей награды - звания Героя Советского Союза не удостоила. Новейший самолет, оснащенный сверхсекретным оборудованием, способным дать советской военной авиации серьезное преимущество перед потенциальным противником (Як-28П был оборудован, в частности, революционной для того времени системой распознавания "свой-чужой"), упал в английском секторе Берлина и стал "добычей" вооруженных сил Великобритании.

Фото: Тагир Раджавов

Когда более суток спустя остатки самолета и тела летчиков были переданы советской стороне, секретной аппаратуры на борту не было. В СССР самолет сняли с производства. В альбоме Галины Капустиной есть несколько фотографий, на которых запечатлен подъем остатков самолета из озера.

Фото: Тагир Раджавов

- Мне их прислал лично Хоннекер (Эрих Хоннекер, в 1971 - 1989 году возглавлял правящую партию ГДР - прим. ред.), там на обороте даже есть его подпись. В Германии очень высоко оценили этот подвиг. Когда нас провожали, на прощание пришло огромное количество людей - делегации прибыли из каждого города. А нам, семьям погибших, немецкие власти сразу же предложили квартиры в центре Берлина и пожизненное гособеспечение. Борю и Юру хотели похоронить в Трептов-парке. Мне об этом сообщил немецкий генерал прямо на митинге на аэродроме. Говорит: "Мне сказано не возвращаться без вашего согласия". Я ответила: "Согласия не будет. Я повезу мужа домой, в Ростов". То же самое сказала Надя (Надежда Янова - прим. ред.). Потом мне еще несколько раз предлагали переехать в Германию, это предложение повторила, став канцлером, Ангела Меркель. Но я просто не понимаю, что мне там делать, я не смогла бы там жить, - говорит Галина Андреевна.

"Поединки" Галины Капустиной

В Германии они с сыном побывали лишь однажды, через год после трагедии. Их пригласили на предприятие, где именем Капустина была названа производственная бригада. Во время торжественного приема произошел эпизод, позже описанный в одной из советских газет под заголовком "Поединок".

- Вдруг встал молодой парень и говорит: "Меня зовут Ганс, мне 28 лет и у меня к вам вопрос. Вот вас тут чествуют, приглашают, осыпают цветами… А мой отец во время войны погиб на Украине. Я хочу попасть на его могилу. А меня никто не приглашает. Как же так?" На него начали шикать, усаживать, он - ни в какую. Я сказала: "Хорошо, я отвечу. Мой муж спас ваш город и его жителей. А ваш отец пришел к нам как завоеватель. И я своими глазами видела, что делали такие завоеватели. Что касается могил, да, у нас все поля были в березовых крестах с касками, именно так немцы хоронили своих. И крестов этих было насколько глаз хватит смотреть. Но нам надо было сеять, растить хлеб, кормиться. Поэтому все эти могилы перенесли в братские. Но если хотите, приезжайте, никто вас никто не прогонит". Все зааплодировали. Потом ко мне подошел другой молодой человек, как оказалось, офицер КГБ. Отвел в сторону и тихонько сказал: "Я все время был рядом с вами. Вы умница! Я доложу".

Фото: Тагир Раджавов

А спустя много лет, в 1990-е, в советской же прессе появилась еще одна памятная статья. Журналист популярной газеты попытался "переосмыслить" подвиг Капустина и Янова. Текст вышел под заголовком "Так могла начаться третья мировая война".

- Все факты там искажены, мы насчитали десять грубых фактических ошибок. Но все сводилось к тому, что Капустин никакой герой, а хулиган. Якобы над Берлином он крутанул "бочку", а потом не смог завести двигатели, - вспоминает Галина Андреевна.

Суд, который длился два года, полностью восстановил честь героев. В газете вышло опровержение. Вот только, пока шло разбирательство, ростовской в школе, где учился Борис Капустин, успели расформировать посвященный ему школьный музей, большое количество экспонатов, переданных Галиной Андреевной, пропало навсегда. Теперь лицей № 51 в Ростове-на-Дону снова носит имя Бориса Капустина, в учебном заведении есть музейный уголок, экспонаты которого бережно хранит учитель истории Татьяна Мацько. Галина Андреевна Капустина - частый гость в школе. Снова и снова рассказывает она детям о подвиге летчиков. Чтобы помнили.

- Однажды меня спросили, получается ли у меня спать ночами после таких выступлений. На самом деле, почти нет. Но я считаю, что это мой долг, и пока жива, я буду этим заниматься.

Памятник

Сегодня в Германии, по словам Галины Андреевны, девять памятников, посвященных подвигу Бориса Капустина и Юрия Янова. В Ростове памятник есть только на могиле. Еще есть мемориальная доска на здании школы и улица, названная в его честь.

Однако два года назад на встрече Галины Капустиной со студентами Южного федерального университета возникла идея установить в городе большой памятник, который рассказывал бы о подвиге летчиков. Инициатором проекта выступила общественная организация "Общий интерес". По словам ее руководителя Анастасии Моисеевой, сейчас уже готов проект, документы переданы на рассмотрение в администрацию города, спонсором установки готово выступить Российское военно-историческое общество.

Проект будущего памятника создали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин, авторы Ржевского мемориала Советскому солдату. Две фигуры летчиков в полный рост перед фюзеляжем самолета. А на нем - фрагмент карты Берлина. И точка, в которой должен был упасть "Як-28Н", если бы летчики не приняли решение: "Пускай мы погибнем, но город спасем"…