Суд Севастополя арестовал обвиняемого в шпионаже в пользу Украины

Ленинский районный суд Севастополя арестовал на два месяца 23-летнего местного жителя, задержанного ФСБ по подозрению в передаче украинской разведке сведений о деятельности Черноморского флота. Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя СУ ФСБ России об избрании гражданину России 1998 года рождения меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 19 июня 2021 года включительно, - рассказали в пресс-службе.

Молодому человеку предъявлено обвинение в государственной измене по статье 275 УК РФ. На время следствия он будет помещен в СИЗО-1 в городе Симферополе.

Напомним, сегодня Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания жителя Севастополя, который подозревается в передаче главному управлению разведки министерства обороны Украины сведений, составляющих государственную тайну.