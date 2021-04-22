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22.04.2021 18:25
Рубрика: Происшествия

В Астраханской области вскрыли мошенническую схему

Текст: Руслан Мельников (Астрахань)

В Астраханской области сотрудники правоохранительных органов обвинили бывшего руководителя автономного учреждения, двух индивидуальных предпринимателей и директора коммерческой фирмы в мошенничестве на сумму 14,6 миллионов рублей.

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Эти факты выявили оперативники УФСБ России по Астраханской области и сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции региональной полиции.

"Следствием установлено, что с марта 2015 года по декабрь 2016 года бывший руководитель одного из автономных учреждений, специализирующегося на издательской деятельности, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данной организации в размере 14 635 000 рублей", - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Отмечается, что, используя свое служебное положение, он заключал с индивидуальными предпринимателями и директором коммерческой фирмы, выступавшими в роли пособников, фиктивные договоры об оказании услуг. В договорах речь шла о подготовке материалов и выпуске газеты, работе над сборником правовой информации, а также об обеспечении работы сайта и одного из официальных Интернет-порталов.

"Злоумышленник достоверно знал, что все эти работы фактически выполнялись штатными сотрудниками автономного учреждения, а также иными лицами и не требовали дополнительной оплаты. Полученные деньги исполнители в полном объеме возвращали заказчику. Похищенным он распорядился по своему усмотрению", - отметили в пресс-службе.

Обвиняемые являются местными жителями. Их возраст - от 40 до 50 лет. Возбужденное уголовное дело уже направлено в суд.

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