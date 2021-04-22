В Керчи создадут историко-культурный комплекс "Гора Митридат"

В Керчи на горе Митридат планируется создать историко-культурный комплекс, который составят восстановленная часовня на месте захоронения градоначальника Ивана Стемпковского, музей древностей и расположенный внутри горы штаб обороны военно-морской базы Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны. Об этом журналистам сообщила министр культуры РК Арина Новосельская.

По ее словам, комплекс будет называться "Гора Митридат" и впоследствии станет достопримечательным местом. Министр напомнила, что изначально проект реставрационных работ на Митридатских лестницах предполагал восстановление часовни и музея древностей.

- Что касается склепа Стемпковского (найденного во время реставрации в 2020 году - Прим. ред.) и воссоздания над ним часовни, сейчас проводятся работы для включения места захоронения в единый государственный реестр памятников Республики Крым, - пояснила она. - Затем будет утвержден проект, и начнутся реставрационные работы. Музей восстановят по старинным гравюрам с его изображением. Помимо исторических и воссозданных объектов на горе Митридат ничего возводить не планируется.

Глава Минкультуры республики уточнила, что вечером 8 мая в Керчи после реконструкции торжественно откроют Митридатские лестницы - объект культурного наследия федерального значения.

- До этого реконструкцию проводили в 1964 году, - напомнила министр. - И она, наверное, не была такой масштабной. Проведенные работы говорят о размахе как самой реставрации, так и величии нашей страны. Стоимость работ составила 695 миллионов рублей.

Сразу же после открытия к Обелиску Славы на Митридате по обновленным лестницам поднимутся участники традиционного для города-героя факельного шествия в память о советских воинах, павших в боях Великой Отечественной войны.

Комментируя журналистам идею создания историко-культурного комплекса, глава администрации Керчи Сергей Бороздин отметил, что прежде всего необходимо создать концепцию развития этой территории.

- Я выступаю за развитие горы Митридат, потому что она вместе с Митридатскими лестницами является точкой притяжения и одной из визитных карточек города-героя наряду с крепостью Керчь и Аджимушкайскими каменоломнями.

Так называемый "античный ансамбль" на Митридате, который включал в себя часовню на месте захоронения Ивана Стемпковского и музей древностей, был уничтожен во время Великой Отечественной войны. Наполовину разрушенную часовню разобрали в 1949 году.

Оборудованный внутри Митридата во время войны командный пункт, а затем штаб Керченской военно-морской базы играл ключевую роль в снабжении Крыма и обороне побережья. Его неоднократно посещали высшие военные начальники.

В конце прошлого года правительство РК официально сообщило об окончании реставрации Митридатских лестниц, выполненной по поручению президента РФ Владимира Путина.

Большая и Малая Митридатские лестницы площадью 3500 и 379 квадратных метров находятся в центре Керчи и ведут на вершину горы Митридат - самую высокую точку города. В 2015 году рухнула часть большой лестницы, обвалился арочный свод, возникла трещина в склепе Деметры, которая повлекла за собой дальнейшие разрушения.