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Рубрика: Происшествия

В Крыму наказали украинских рыболовов, задержанных с пятью км сетей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым

Черноморский мировой суд в Крыму оштрафовал на 257 тысяч рублей и конфисковал более пяти километров сетей у 34-летнего капитана украинского рыбопромыслового судна ЯОД-2483, приписанного к порту Очаков.

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Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по республике, в 40 милях от мыса Прибойный браконьеров засек пограничный сторожевой корабль "Безупречный". Рыбаки занимались незаконным промыслом камбалы-калкана в исключительной экономической зоне России.

- Пограничники установили, что промыслом занимались два члена экипажа, граждане Украины, - пояснили в пресс-службе погрануправления. - На борту катера обнаружены несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше 5000 метров сетей с ячеей от 185 до 220 миллиметров.

Судно сопроводили в Черноморское, где на нарушителей составили административные материалы и передали их в суд. Черноморский мировой суд признал капитана шхуны виновным по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ "Нарушение правил добычи водных биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ".

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