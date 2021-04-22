В Крыму наказали украинских рыболовов, задержанных с пятью км сетей

Черноморский мировой суд в Крыму оштрафовал на 257 тысяч рублей и конфисковал более пяти километров сетей у 34-летнего капитана украинского рыбопромыслового судна ЯОД-2483, приписанного к порту Очаков.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по республике, в 40 милях от мыса Прибойный браконьеров засек пограничный сторожевой корабль "Безупречный". Рыбаки занимались незаконным промыслом камбалы-калкана в исключительной экономической зоне России.

- Пограничники установили, что промыслом занимались два члена экипажа, граждане Украины, - пояснили в пресс-службе погрануправления. - На борту катера обнаружены несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше 5000 метров сетей с ячеей от 185 до 220 миллиметров.

Судно сопроводили в Черноморское, где на нарушителей составили административные материалы и передали их в суд. Черноморский мировой суд признал капитана шхуны виновным по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ "Нарушение правил добычи водных биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ".