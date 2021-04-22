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22.04.2021 14:48
Рубрика: Общество

За четыре месяца курорт "Роза Хутор" посетили более 900 тысяч гостей

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Зимний сезон официально стартовал на "Розе Хутор" 25 декабря 2020 года и продолжался до 18 апреля 2021 года. За этот период на сочинском горном курорте побывали свыше 900 тысяч гостей, что фактически повторяет итоги трехлетней давности.
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор" Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

После максимального количества гостей в 2017-2018 годах (920 тысяч человек) курорт фиксировал некоторый спад турпотока, однако в этом году удалось вернуться на прежний уровень. Для сравнения: в зимний сезон 2019/2020 годов, который завершился почти на месяц раньше из-за пандемии COVID-19, на курорте "Роза Хутор" отдохнули 800 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
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Загрузка отелей составила в среднем около 70 процентов, достигая 100 процентов в пиковые даты новогодних праздников и дни школьных каникул. За прошедший сезон вновь подтвердилась большая востребованность на отдых в гостиницах четыре и пять звезд с самой частой длительностью проживания семь ночей. Выросло количество индивидуальных бронирований по сравнению с групповыми, запрос на которые наблюдался только в марте и начале апреля. Новым заметным трендом стал рост на 45 процентов бронирований по гибким возвратным ценам.

Главным событием прошедшего сезона на "Розе Хутор" стал запуск 30-й по счету канатной дороги "Вероника" на Южном склоне с кабинками вместимостью до 10 человек. Новый гондольный подъемник австрийской компании Doppelmayr - единственный в России представитель поколения D-Line. Он позволил существенно сократить очереди на посадку в самой популярной для катания зоне с широкими пологими трассами и прекрасными видами.

В качестве тенденции можно отметить, что количество гостей, воспользовавшихся единым ски-пассом, в этом сезоне выросло на 50 процентов в сравнении с прошлым годом и составило 20 тысяч 150 человек. Также очевидно увеличение объема и доли онлайн-продаж - через онлайн-магазин курорта было продано на 29 процентов больше ски-пассов, чем в прошлом сезоне.

"Наши гости стали более осознанно подходить к собственной безопасности на трассах и уделили значительное внимание обучению катанию. Об этом говорит статистика Горнолыжной школы курорта - услугами ее профессиональных инструкторов в этом сезоне воспользовались на 25 процентов больше гостей, чем годом ранее", - отметили в пресс-службе "Розы Хутор".

Самым популярным аттракционом курорта в нынешнем сезоне стал родельбан - это управляемые двухместные сани, которые двигаются по специальной конструкции с поворотами и виражами, достигая максимальной скорости 40 километров в час. Также стал более заметным интерес к вечернему катанию, услугам проката оборудования и ледового катка.

В этом сезоне в стоимость прогулочных билетов на "Розе Хутор" впервые включена возможность посещения этно-парка "Моя Россия", где можно познакомиться с архитектурными стилями и культурными особенностями разных регионов и народов нашей страны.

В 2021 году на "Розу Хутор" вновь вернулись крупные фестивали. В рамках прошедшего с 26 марта по четвертое апреля New Star Camp на курорте был построен самый большой в России сноупарк, для чего потребовалось 120 000 кубометров снега. Он расположился на трех высотах и объединил биг-эйр с максимальной высотой пролета 20 метров, семь трамплинов, креативную джиб-секцию с 30 фигурами и учебную линию для начинающих райдеров. Участники фестиваля обеспечили треть загрузки отелей курорта в этот период. Под занавес зимнего сезона, в начале апреля, на курорте "Роза Хутор" в пятый раз прошел карнавал чудачеств BoogelWoogel и более тысячи райдеров вновь пошли на рекорд Гиннесса, совершив знаменитые горнолыжные спуски в карнавальных и купальных костюмах.

В нынешнем сезоне "Роза Хутор" подтвердил статус лучшего горнолыжного курорта России по версии международной профессиональной премии World Ski Awards. Индивидуальные путешественники также удостоили его отметки Traveller"s Choice по версии портала TripAdvisor. Согласно интернет-опросам рейтингового агентства Турстат "Роза Хутор" возглавлял топ российских курортов для катания на сноуборде и лучших для завершения зимнего сезона 2021 года.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Роза хутор: 10 ярких лет вместе!

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