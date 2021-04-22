На Южном Урале выпускные в школах и детсадах пройдут с ограничениями

В Челябинской области выпускные в школах и детских садах будут проводиться только в ограниченных группах детей. Принятое в октябре прошлого года постановление Роспотребнадзора будет действовать до 1 января будущего года, сообщили на брифинге по ситуации с распространением коронавируса в правительстве региона.

- Разрешено проведение мероприятий внутри классов или групп, - пояснила заместитель министра образования региона Елена Коузова. - Задача школы - вручить аттестаты об образовании. Эта процедура может быть организована по классам с проведением общешкольного праздника на открытой площадке. Родители смогут устроить выпускникам праздничную программу на выезде. Но также на открытых площадках с соблюдением всех мер безопасности.

В детских садах выпускные, как правило, проводятся небольшими группами - в музыкальных залах. А потому родителей, которые смогут на них присутствовать, смогут провести видеосъемку праздника и передать ее остальным. Во многих музыкальных залах установлены специальные стеклянные экраны, за которыми можно разместить небольшое количество зрителей.

Существенного снижения заболеваемости СОVID-19, несмотря на все усилия, пока не происходит. Уровень распространения инфекции в регионе достаточно высок - 0.99. По плану необходимо привить от коронавируса более миллиона южноуральцев. Однако пока вакцинацию завершили только 126 тысяч человек.

По словам первого вице-губернатора области Ирины Гехт, за сутки в Челябинской области прививается около четырех тысяч человек. Такими темпами коллективный иммунитет может быть достигнут к сентябрю. Хотя регион располагает достаточными ресурсами, чтобы решить эту задачу уже в июле.