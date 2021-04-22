Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах

Не всех животных можно держать в городских квартирах, объяснил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. В том числе и лису, даже, если она куплена на меховой ферме.

Разговор об этом зашел на "Деловом завтраке" в "Российской газете". Обсуждали модное поветрие наших дней - блогерство. Чтобы раскрутить свой канал в YouTube или Instagram, люди идут на экстравагантные поступки. Один из жителей Екатеринбурга покрыл своего кота-сфинкса татуировками. А другая семья держит в квартире лису и сдает ее в аренду любителям красивых фото.

Соседи мучаются: от животного идет резкий запах, лиса воет по ночам. Обращения к участковому, в Роспотребнадзор и ветконтроль ничего не дали. Оказывается, лиса, купленная на меховой ферме, считается не диким, а сельскохозяйственным животным. У нее есть прививки и ветеринарный паспорт. И тогда я обратилась к Павлу Крашенинникову с вопросом, который часто задают нам читатели "РГ".

Павел Владимирович, как защитить соседей от таких блогеров, которые мучают и их, и своих питомцев?

Павел Крашенинников: Соседей защищает Жилищный кодекс РФ, где прямо говорится, что права и интересы соседей нельзя нарушать. В данном случае, если есть такие истории, нужно вызывать участкового, собирать комиссию, и решать все эти вопросы.

Есть случаи, даже в том же Екатеринбурге, когда наводили порядок. Например, когда в квартире жили по 15-20 котов. Просто надо этим настойчиво заниматься. А то, что у лисы есть ветеринарный паспорт, по-моему, это просто отговорка, которая совершенно никуда не годится.

Так можно держать в многоквартирном доме "сельскохозяйственную" лису? А бегемота?

Павел Крашенинников: Если это кот Бегемот, то можно. А если серьезно, то, конечно, нет. В российском законодательстве есть перечень домашних животных. Бегемоты и лисы к ним не относятся.

Что касается гуманного отношении к животным, то мы в последнее время приняли целый ряд новых законодательных актов на эту тему. Например, запретили изымать животных за долги. Были случаи, когда судебные приставы это делали. Понятно, что это моральное давление. Приходят и говорят: отдавай деньги либо я твоего кота, собаку или попугая отберу. Так что законодательство есть. Оно устанавливает разные правила поведения, в том числе, если издеваются над животным.

А как быть с тату у кота, нанесенном под наркозом? Можно ли считать это проявлением жесткого обращения с животными? Зоозащитники говорят, что да. Но де-юре это нигде не прописано?

Павел Крашенинников: Понимаете, абсолютно все случаи мы не можем в законе прописать. Но если у зоозащитников есть доказательства, что тату принесло животному боль и мучения, то ничто не мешает им обратиться в суд.

Полное интервью председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова читайте в ближайшем номере "Российской газеты".