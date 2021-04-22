СвЖД снизила техногенное влияние на природу за счет модернизации объектов

В январе-марте 2021 года подразделения ОАО "РЖД" в границах Свердловской магистрали снизили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на 2% (в сравнении с аналогичным периодом 2020 года). Сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты сократился на 7%. Снижение техногенного влияния на окружающую среду достигается за счет перевода котельных на газ и электропитание, модернизации объектов водоотведения и канализации, а также реализации других природоохранных мероприятий.

Так, в текущем году на газ была переведена котельная крупного социального объекта ОАО "РЖД" - санатория "Талица". Кроме того, несколько малых источников теплоснабжения перешли на электропитание. На станции Юность Комсомольская построен канализационный коллектор, который позволил перенаправить сточные воды для последующей очистки в существующие муниципальные сети водоотведения.

Напомним, 2021-й объявлен в ОАО "РЖД" Годом экологии. В рамках утвержденной экологической стратегии до 2030 года компания реализует комплекс мероприятий, направленных на последовательное снижение техногенного влияния на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности. Среди основных направлений работы на СвЖД в текущем году - минимизация шумового воздействия от работы железнодорожного транспорта, развитие ресурсосберегающих и малоотходных технологий, благоустройство и озеленение территорий, прилегающих к производственным объектам и административным зданиям.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"