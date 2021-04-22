Ростех расшифровал цветовые схемы камуфляжа истребителей России

Истребители России в зависимости от предназначения окрашиваются в разный камуфляж. Палитра и узоры на планерах и крыльях самолета специально разрабатываются в конструкторских бюро, каждая цветовая схема обладает своими преимуществами и назначением.

Для морской авиации разработана своя схема - маскирующая ВМФ. Насыщенный темно-серый цвет затрудняет визуальный поиск самолетов над водной поверхностью.

"Сегодня в таких цветах щеголяют истребители-бомбардировщики Су-30СМ авиации ВМФ России и корабельные МиГ-29К, которые составляют основу авиагруппы "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", - говорится в сообщении ГК Ростех.

Схема, маскирующая самолеты ВКС, состоит из трех оттенков голубого цвета и наносится на многоцелевые истребители Су-35, истребители-бомбардировщики Су-30СМ и учебно-тренировочные Як-130.

"Назначение этого камуфляжа - усложнить визуальный поиск самолетов на фоне неба в "собачей свалке" - ближнем воздушном бою", - информирует госкорпорация.

Третья схема - деформирующая.

"В этих цветах можно увидеть первые прототипы Су-57 и Су-35. В отличие от маскирующих камуфляжей, деформирующий окрас не прячет истребитель, а за счет использования разноцветных геометрических фигур затрудняет определение дистанции до самолета и прицеливание для стрельбы из авиационной пушки", - отмечает Ростех.

Самой "модной" схемой окраски истребителей является - пиксельная схема, которую пока получили только новейшие истребители Су-57. "Фишка" камуфляжа - ложный контур, который наносится темно-серой краской поверх базового, светло-серого цвета. Ложный контур полностью повторяет силуэт истребителя, но за счет меньшего размера и пиксельных пятен вводит наблюдателя в заблуждение и затрудняет прицеливание.