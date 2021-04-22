Саммит НАТО состоится 14 июня

14 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет следующий саммит лидеров стран НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Как говорится в релизе, участники саммита будут обсуждать повестку дня на период до 2030 года.

Ранее Столтенберг озвучил концепцию альянса, направленную на его укрепление и адаптацию к новым угрозам. В частности, в ней идет речь "о защите основанного на правилах порядка, который оспаривают Китай и Россия". Комментируя его слова, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что в ответ на слова генсека НАТО о праве организации отвечать военной силой на невоенные угрозы РФ может предложить альянсу принять как данность и ее право действовать аналогично. "России нельзя оставлять такие заходы без реакции", - отметил он.