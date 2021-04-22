Швеция откладывает смягчение антикоронавирусных мер

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что предполагавшееся смягчение антикоронавирусных мер в стране будет отложено, сообщает издание Local.

Рассчитывать на смягчение, по его словам, можно будет лишь когда снизится нагрузка на систему здравоохранения.

Ранее Стокгольм планировал начать ослабление запретов сначала к 11 апреля, потом - к 3 мая. Однако в настоящий момент Агентство общественного здравоохранения Швеции полагает, что из-за распространения коронавируса придется пойти на продление эпидемиологических мер. Возможно, ослабление произойдет в середине мая.

На настоящий момент в Швеции действуют ограничения на количество людей на публичных мероприятиях, установлен лимит для одновременного нахождения в магазинах определенного числа покупателей, предприятия общественного питания работают до 20:30.

В среднем за последнюю неделю в Швеции регистрируется около 5,5 тысячи случаев заболевания в день и 20 летальных исходов в неделю.