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Ситком "Как я встретил вашу маму" получит "женское" продолжение

Новости
    22.04.2021, 15:54
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Очень сложно пока сказать, так ли это нужно, но у крайне популярного ситкома "Как я встретил вашу маму", откровенного последыша "Друзей", будет сиквел. Причем на этот раз историю нам расскажут не с мужской, а с противоположной точки зрения. Актриса на главную роль уже утверждена - это некогда популярная Хилари Дафф, лауреатка "Золотой малины", о чем передает CNN.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Напомним: оригинальный ситком, действительно удачный, выходил в 2005-2014 годах на протяжении девяти сезонов (208 эпизодов) по CBS. В центре истории - группа сплошь возмутительно белых и гетеросексуальных друзей, обустраивающих свою личную жизнь кем бог послал. Тогда как за кадром Тед Мосби (Джош Рэднор), архитектор с собачьими глазами, рассказывает своим детям (в 2030 году), как их родители познакомились - через какие тернии ему пришлось подраться, чтобы они появились на свет. Причем маму не показывают до последнего.

Как и "Друзья", "Мама" отличилась огромной россыпью звездных камео - от Бритни Спирс и Энрике Иглесиаса до Боба Оденкерка, Майка Тайсона и вокалиста Rush Гедди Ли - десятки их там.

В продолжении, нехитро названном "Как я встретила вашего папу" (How I Met Your Father), Софи, героиня Дафф, будет рассказывать своему сыну понятно о чем. При этом пока неизвестно, будет ли сиквел как-то сплетен с оригиналом сюжетно - насчет общих персонажей и всего такого.

Кстати, это уже вторая попытка снять "Папу" - первая увяла на стадии пилота.

Новое шоу готовится для сервиса Hulu. Создатели "Мамы" Крейг Томас и Картер Бейз - в деле. Шоураннеры - Элизабет Бергер и Исаак Аптакер ("Это мы"). Дафф - сопродюсер.

В первом сезоне обещаны десять серий. Сроки реализации пока не называются.

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