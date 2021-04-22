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22.04.2021,  
13:25
Текст:  Николай Грищенко

Советское космическое оружие впечатлило The Drive

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Демонстрация боевой орбитальной станции "Алмаз" произвела большое впечатление на иностранных военных экспертов. Особенно пристального внимания удостоилось система защиты "Щит-2" для обороны от американских перехватчиков и "спутников-убийц".

Фото: Тагир Раджавов
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"Система "Щит-2" было продолжением комплекса самообороны "Щит-1", которая имела 23-мм пушку и является единственной пушкой, побывавшей в космосе. 24 января 1975 года, в последний день пребывания станции на орбите, состоялись испытания этого орудия. Результаты остаются засекреченными", - сообщает издание The Drive.

Эксперты отметили и существование ракеты класса "космос-космос" с кассетной боевой частью, которой предполагалось вооружать "Алмазы" следующего поколения. Наиболее интересной частью, по мнению специалистов, является секция двигательной установки с боеголовкой.

"Внешне он имеет то, что кажется круговым массивом небольших похожих на гранаты зарядов, которые, как можно было бы предположить, выпустят облако шрапнели, что было бы особенно опасно для других объектов в вакууме космоса. Однако эти снаряды на самом деле являются твердыми и предназначены для того, чтобы действовать как перехватчики, уничтожая все, что они поражают", - отмечается в публикации.

В 1978 году работы по ракетам "космос-космос" были прекращены и советское противоспутниковое оружие стало достоянием истории.

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