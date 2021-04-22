Суточный прирост больных коронавирусом в Турции сократился

Суточный прирост зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Турции сократился и составил 22 апреля 54 791 человек. Об этом сообщил Минздрав республики.

При этом 16 апреля в стране был отмечен рекорд заболеваемости за все время пандемии - 63 082 человека за сутки. Также 14 апреля зафиксировали рекордное число скончавшихся за стуки вследствие осложнений, вызванных коронавирусом - 362 человека. По данным на 22 апреля, за сутки скончались 354 человека. Всего же с начала пандемии по причинам, связанным с коронавирусом, в Турции умерли более 36 тысяч человек. В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 3 463 пациента.

Между тем, как сообщают турецкие СМИ, власти обсуждают вариант полного закрытия страны на период с 23 апреля по 17 мая, чтобы изолировать ее на время Рамадана и праздника Ураза-байрам.

Пока что в Турции действует частичная блокировка, которая истекает 27 апреля, она включает комендантский час с 19:00 до 05:00, запрет в общественных местах на ифтар - совместную вечернюю трапезу для соблюдающих мусульманский пост Рамадан, работу заведений общепита только на вынос и доставку, ограничения на перемещение по стране.

Однако маловероятно, что эти меры будут отменены через неделю. Более того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что если заболеваемость не начнет стабильно снижаться, то могут быть предприняты более жесткие ограничения.

Также 22 апреля министр здравохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна вскоре начнет использовать российскую антикоронавирусную вакцину "Спутник V".