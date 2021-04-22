Умер советский актер Оразмурад Гуммадов

20 апреля на 80-м году жизни скончался советский и туркменский актер театра и кино, сценарист и режиссер Оразмурад Гуммадов. О смерти народного артиста Туркменистана сообщает Turkmen News.

Оразмурад Гуммадов родился 25 сентября 1941 года в поселке Кесе-Яп Сакарчагинского района Марыйской области ТССР. С 1958-го работал в Марыйском областном театре, затем в ТЮЗе Ашхабада (ныне - Туркменский молодежный театр имени Алп Арслана), Государственном русском драматическом театре имени Пушкина. Ставил спектакли на Ашхабадском телевидении, документальные и игровые фильмы.

В 1964-м окончил актерский факультет ГИТИСа, в 1973 году - режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Кулешова). Преподавал актерское мастерство в Туркменском Государственном институте культуры.

На экранах - с 1977-го: "Люся", "Утренние всадники", "Не хочу быть прохожим", "Сказка о волшебном бисере", "Аромат желаний", "Смерть прокурора", "Принц-привидение", "Мускал".