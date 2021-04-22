В 2020 году в России изъято 33 тонны несоответствующего требованиям алкоголя

Специалисты Роспотребнадзора в прошлом году изъяли из оборота 33 тонны алкогольной продукции из-за несоответствия требованиям. Такая информация опубликована на сайте ведомства.

В 2020 году было исследовано около 65 тысяч проб алкогольной продукции. Выяснилось, что по микробиологическим показателям 1,19% проб не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям, а по физико-химическим - 1,24% проб. При этом проб, не соответствующих установленным требованиям по санитарно-химическим показателям, не обнаружено.

Отмечается, что специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъято из оборота 1450 партий объемом 33 тонны алкогольной продукции.

Ранее сообщалось, что отказ от употребления алкоголя способен продлить жизнь на 28 лет. Таковы данные ученых из Каролинского института, которые 20 лет наблюдали в Дании, Финляндии и Швеции за продолжительностью жизни людей, употребляющих алкогольные напитки. Давно доказано, что спиртное негативно воздействует на организм, функционирование различных органов. Даже в малых дозах алкоголь серьезно повышает риск возникновения онкологических заболеваний, слабоумия, импотенции и бесплодия.