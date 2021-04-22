В Аргентине изменили требования к внешнему виду полиции в аэропорту

Сотрудники полиции, обеспечивающие безопасность аэропортов Аргентины, получили послабления. Им разрешили красить ногти, наносить макияж, носить бороду и не скрывать татуировки под одеждой. Как пишет La Nacion, новые правила были приняты, чтобы продемонстрировать, что важна работоспособность человека, а не его пол или внешний вид.

Полиция безопасности аэропортов стала первым правоохранительным подразделением в стране, где принялись за расширение прав своих сотрудников. Согласно новому регламент, женщины также больше не будут обязаны носить юбки, а беременные - одежду, отличную от обычной.

Примечательно, что к изменениям привело банальное желание одной из сотрудниц полиции выглядеть красиво на работе. Рискуя получить взыскание, они накрасила ногти и подвела глаза. Ее решение в итоге привело к смене правил для работников всего ведомства.