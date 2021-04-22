В Ереване у здания Генпрокуратуры начались стычки с полицией

В Ереване 22 апреля шествие и митинг в поддержку оппозиционеров из Сюникской области переросли в стычки с полицией около здания Генпрокуратуры Армении.

Собравшиеся вокруг здания протестующие потребовали, чтобы генпрокурор Армении Артур Давтян в течение двадцати минут встретился с митингующими. Участники акции добиваются немедленного освобождения всех задержанных жителей Сюника, а также возбуждения уголовного дела в отношении "Никола Пашиняна и его группы".

После того, как генпрокурор не вышел, собравшиеся начали забрасывать здание Генпрокуратуры яйцами и попытались ворваться внутрь. Полицейское оцепление их не пропустило, из-за чего начались стычки. Несколько человек были задержаны, ситуация продолжает оставаться напряженной.