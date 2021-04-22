В РФ будет создан единый реестр получающих господдержку НКО

Госдума приняла правительственный закон, благодаря которому в РФ будет создан единый реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), получающих господдержку.

До вступления в силу этого закона ведется два реестра НКО. В одном отражены данные о тех организациях, которые с 2017 года получают гранты президента РФ и субсидии в рамках федеральных и региональных программ. И еще один перечень посвящен НКО, в наибольшей степени пострадавших в условиях пандемии.

Новый закон оставляет только один реестр социальных НКО, безвозмездная передача имущества которым поощряется при налогообложении.

Порядок ведения и включения в такой реестр сведений определит кабмин.