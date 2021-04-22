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22.04.2021,  
16:02
Текст:  Михаил Русин

В США признали опасность российских "подводных грузовиков" с ракетами

В США заинтересовались российскими подводными лодками "Ясень-М".
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Портал 19FortyFive называет эти субмарины "подводными грузовиками" для крылатых ракет и признает опасность такого вооружения.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
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""Ясень-М" - это новый модернизированный класс атомных подводных лодок с крылатыми ракетами для замены ударных подводных лодок советских времен. Субмарины были обновлены и стали менее заметными. При их изготовлении использовалась маломагнитная сталь для уменьшения сигнатуры. Они также более мощные", - говорится в публикации.

Отмечается, что "Ясень-М" будут вооружены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс". Кроме того эти субмарины получат на вооружение гиперзвуковые ракеты "Циркон".

"Крылатая противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета способна поражать цели со скоростью более восьми Махов. Однако дальность ее действия остается загадкой и, по некоторым оценкам, может достигать более 1000 километров в зависимости от внешних обстоятельств. Это может сделать подводные лодки серьезной угрозой", - пишет 19FortyFive.

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Фото: Роман Мерзляков/РГ
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