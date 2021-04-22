Захарова предложила Боррелю рассказать о деятельности спецслужб стран ЕС

Мария Захарова предложила главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю выступить с докладом о деятельности спецслужб стран Евросоюза. Так она прокомментировала в своем Facebook заявление Борреля о "подрывных действиях российских спецслужб".

"На эту чушь мы уже отвечали, - написала Захарова. - Поэтому настало время для встречных вопросов: чем занимаются спецслужбы стран ЕС по всему миру? Пора главе евродипломатии выступить с подробным отчетом на этот счет в поддержку стран - членов: где, сколько, что делают".

Напомним, что ранее Боррель выступил с докладом, в котором заявил, что страны ЕС будут "с твердой решимостью противостоять подрывным действиям российских спецслужб".