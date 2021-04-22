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22.04.2021 12:53
Рубрика: Экономика

Зарубежным инвесторам упростят условия работы и пребывания в России

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство упростит условия работы и пребывания в России зарубежным инвесторам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Правительство определит для таких инвесторов требования к объему инвестиций в российскую экономику и условия создания собственного бизнеса.
Фото: Сергей Куксин / РГ Фото: Сергей Куксин / РГ
Фото: Сергей Куксин / РГ

"Теперь иностранные граждане, которые инвестируют в российскую экономику, смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство для себя и членов семьи. Для них будет исключен этап оформления разрешений на временное проживание", - сказал Мишустин.

Фото: iStock
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Новые положения предусмотрены подготовленными изменениями в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

По словам Мишустина, это успешная международная практика. Все страны стараются привлечь инвесторов и высококлассных специалистов для совместных проектов, поскольку такое сотрудничество помогает создать новые высокопроизводительные рабочие места, ускорить технологическое обновление экономики, повысить ее конкурентоспособность.

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