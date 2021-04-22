Зарубежным инвесторам упростят условия работы и пребывания в России

Правительство упростит условия работы и пребывания в России зарубежным инвесторам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Правительство определит для таких инвесторов требования к объему инвестиций в российскую экономику и условия создания собственного бизнеса.

"Теперь иностранные граждане, которые инвестируют в российскую экономику, смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство для себя и членов семьи. Для них будет исключен этап оформления разрешений на временное проживание", - сказал Мишустин.

Новые положения предусмотрены подготовленными изменениями в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

По словам Мишустина, это успешная международная практика. Все страны стараются привлечь инвесторов и высококлассных специалистов для совместных проектов, поскольку такое сотрудничество помогает создать новые высокопроизводительные рабочие места, ускорить технологическое обновление экономики, повысить ее конкурентоспособность.